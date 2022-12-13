Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о возврате государству 610 га сельхозугодий в Сочи

14 декабря Лазаревский районный суд Сочи рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры РФ, которая требует вернуть государству 106 участков площадью 610 га. Ведомство просит признать ничтожным договор аренды сельхозугодий, заключенный между мэрией курорта и ЗАО «Дагомысчай», а также договоры с субарендаторами, сообщает «Ъ».

По мнению прокуратуры, договор аренды был заключен с нарушением закона. При проверке ведомство выявило факты незаконного распоряжения участками, поскольку чайный лист производится только на 128 га, а остальная территория заброшена или используется под незаконное возведение жилых домов, гаражей и хозпостроек. В связи с этим ведомство просит передать участки в распоряжение Росимущества с регистрацией права собственности на сельхозугодия РФ.

В заявлении Генпрокуратуры отмечается, что мэрия Сочи вопреки законным основаниям распорядилась земельными участками. В 2006 году они были включены в реестр муниципальной собственности. В 2012 году администрация курорта заключила с ЗАО «Дагомысчай» договор аренды земли на 49 лет.

Руководство самого предприятия не согласно с претензиями прокуратуры. По словам его представителей, это уже не первое дело по иску Генпрокуратуры по аналогичным основаниям в отношении земель чаеводческих предприятий. Ранее подобные дела рассмотрены Адлерским и Хостинским судами Сочи.

«По сути, это спор между двумя публичными собственниками земли, но прокуратура просит признать недействительными сделками все договоры аренды земли чаеводческого предприятия, тем самым прекращая права сельхозпроизводителя на земельные участки, являющиеся основой его деятельности»,— отметил один из руководителей ЗАО «Дагомысчай».

В этом году по искам Генпрокуратуры РФ из пользования сельхозпредприятий в пользу государства вернули более 3,5 тыс. га земельных участков у предприятий в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах Сочи. У АО «Адлерский чай» и АО «Шапсугский чай» были изъяты по 1,5 тыс. га, у «Мацестинского чая» — 538 га. Для решения вопроса инициативная группа руководителей сельхозпредприятий чайной отрасли и индивидуальных предпринимателей Сочи в ноябре обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «К президенту на чай».

Татьяна Ручкина

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