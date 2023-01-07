Суд оставил владельца сгоревшего клуба «Полигон» в СИЗО до 5 апреля

Ихтияр Мирзоев, депутат Костромской областной думы и владелец клуба «Полигон», при пожаре в котором погибли 13 человек, оставлен в СИЗО до 5 апреля. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ихтияр Мирзоев,

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Ихтияра на три месяца, то есть до 5 апреля»,— говорится в судебном постановлении, цитируемом ТАСС.

5 января Мосгорсуд признал арест депутата законным. Адвокат Ихтияра Мирзоева ходатайствовал о его освобождении под залог в 10 млн руб.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Здание костромского клуба было полностью уничтожено огнем из-за неосторожного обращения с пиротехникой, 13 человек погибли, 60 — пострадали. Ихтияр Мирзоев был задержан 10 ноября по уголовному делу о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

О пожаре в «Полигоне» — в материале «Ъ» «Костромской "Полигон" превратился в пекло».

Андрей Сапожников