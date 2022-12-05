Суд оставил под арестом владельца сгоревшего костромского клуба «Полигон»

Мосгорсуд признал законным арест депутата Костромской областной думы Ихтияра Мирзоева. Он владеет клубом «Полигон», при пожаре в котором погибли 13 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ихтияр Мирзоев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ихтияр Мирзоев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Адвокат депутата просил суд отпустить его под залог 10 млн руб. Господин Мирзоев также был готов выплатить денежную компенсацию семьям погибших и потерпевшим.

«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения»,— постановила судья (цитата по ТАСС).

Пожар произошел 5 ноября из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Пострадали более 60 человек. Ихтияра Мирзоева задержали 10 ноября по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, возгорание произошло из-за того, что 23-летний Станислав Ионкин выстрелил в помещении из ракетницы, его тоже арестовали. Под стражей также находится директор ООО «Империя» Наталья Беленогова (ее компания организовывала работу кафе). Ей инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Подробнее о пожаре — в публикации «Ъ» «На "Полигоне" нашлось место для ареста».

Лаура Кеффер