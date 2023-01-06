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Коммерсантъ FM
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Politico: США впервые направят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

В рамках нового пакета военной помощи Украине, в который войдут БМП Bradley и ЗРК Patriot, США планируют направить управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ракеты Sea Sparrow

Ракеты Sea Sparrow

Фото: U.S. Navy

Ракеты Sea Sparrow

Фото: U.S. Navy

Sea Sparrow используются на американских кораблях для противоракетной обороны. Однако, как отмечает Politico, украинские военные смогут запускать эти ракеты с суши. В качестве нововведения Киев может использовать для запуска Sea Sparrow пусковые установки комплексов «Бук», разработанные во времена СССР.

Sea Sparrow — ракета класса «корабль — воздух» с полуактивной радиолокационной головкой. ВМС США использует ее с 1976 года. Ранее только Тайвань использовал Sea Sparrow для запуска с суши. США поставляли острову эти ракеты в 1990-е годы.

Ожидается, что Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине сегодня, 6 января. По информации СМИ, он оценивается в рекордные $2,85 млрд.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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