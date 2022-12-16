«Молдовагаз» оплатил поставки «Газпрома» за ноябрь и декабрь

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что компания полностью расплатилась с «Газпромом» за газ, поставленный в ноябре и декабре текущего года. Молдавская компания выплатила $47,64 млн. О выплате аванса за поставки в ноябре сообщалось 28 ноября.

«Это стало возможным, в том числе, благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций в размере около 363,46 млн. леев ($18,6 млн. — ''Ъ''),— написал Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Газпром» и «Молдовагаз» продлили газовый контракт на пять лет в октябре 2021 года. После Молдавия несколько раз просила отсрочку долга «из-за несоответствия тарифов цене на газ». «Газпром» отмечал, что может расторгнуть контракт с молдавской стороной из-за задолженности. Позже Россия снизила цену на газ в ноябре на $209.

Лусине Баласян