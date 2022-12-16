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Коммерсантъ FM
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Президент Молдавии обвинила «Газпром» в невыполнении контрактных обязательств

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что «Газпром» не выполняет обязательства по поставке газа в республику. По ее мнению, с этим связан образовавшийся в Молдавии дефицит топлива.

«"Газпром" не исполняет свои обязательства по контракту»,— сказала госпожа Санду в интервью телеканалу TVR Moldova (цитата по ТАСС). Какие-либо подробности она не привела.

Из-за кризиса в энергетике в республике действует режим чрезвычайного положения. В ноябре «Газпром» грозил сократить поставки топлива в Молдавию из-за того, что часть газа «оседала» на Украине, но в итоге решил этого не делать. С декабря Молдавия временно прекратила поставки газа из России.

Подробности — в материале «Ъ» «Все купят хорошо».

Лаура Кеффер

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