В пресс-службе саратовского губернатора отрицают, что в Макеевке погибли мобилизованные

На территории Макеевки в ДНР подразделений с мобилизованными из Саратовской области не было, заявили в пресс-службе губернатора региона Романа Бусаргина. Реакция последовала после сообщений СМИ о том, что среди погибших там мобилизованных военнослужащих были саратовчане. При этом официально о гибели саратовских военнослужащих никто не сообщал, были сообщения о гибели самарских военнослужащих. В частности, об этом говорил губернатор Самарской области.

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было»,— сообщила «РИА Новости» начальник пресс-службы губернатора области Диана Бурлаченко.

Ранее Минобороны РФ сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по Макеевке. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди погибших были жители области. О том, что военнослужащие были из числа мобилизованных, говорил замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где находились мобилизованные. 2 января Минобороны России подтвердило информацию о гибели военных, но не уточнило, были ли там мобилизованные. По оценке ведомства, в результате удара погибли 63 человека, о раненых не сообщалось.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко