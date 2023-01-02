Генштаб ВСУ подтвердил удары по Макеевке 31 декабря

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подтвердил в оперативной сводке факт ударов по военным объектам в городе Макеевка 31 декабря. Ранее Минобороны России сообщило о гибели 63 военнослужащих в результате удара ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в Макеевке. Сообщалось, что это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января.

Генштаб ВСУ сообщил в сводке, опубликованной в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что 31 декабря в Макеевке было уничтожено и повреждено до 10 единиц техники ВС РФ. Потери личного состава уточняются, добавили в Генштабе. Другие подробности в сводке не приводятся.

1 января замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов подтвердил сообщения в СМИ о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар системой HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда находившиеся там мобилизованные военнослужащие сели за праздничный стол. 2 января о гибели 63 военнослужащих в Макеевке сообщило Минобороны. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что среди погибших при ударе ВСУ по ПТУ в Макеевке есть и военнослужащие из Самарской области.

В правоохранительных органах ДНР сообщили ТАСС, что «противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов». По полученным данным, следует из пояснений собеседника агентства, ВСУ смогли навести ракетную систему HIMARS.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов