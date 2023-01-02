Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

В Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога. Также предупреждение действует на подконтрольной Украине части Херсонской области, следует из информации на официальном ресурсе по оповещению населения. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В ночь на 2 января в большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу, к утру ее отменили. В Киеве из-за обстрелов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, там снова ввели отключения электричества. В Николаеве остановлена работа всех водонасосных станций.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Лаура Кеффер