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Коммерсантъ FM
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WSJ: арендодатель офиса в Сан-Франциско подал иск против Twitter

Арендодатель одного из офисов Twitter в Сан-Франциско подал иск против компании за неуплату аренды на $136,26 тыс., сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Иск был направлен в Верховный суд Калифорнии.

По данным WSJ, также иски против Twitter подали поставщик программного обеспечения и транспортная компания. Они тоже намерены через суд возместить просроченные платежи. В Twitter пока никак не комментировали иски.

The New York Times писала, что Twitter перестала платить за аренду в середине декабря после того, как главой компании стал Илон Маск.

Он купил Twitter в конце октября за $44 млрд. После этого в компании уволили половину сотрудников, начали блокировать аккаунты известных журналистов. В декабре предприниматель провел опрос на тему того, покинуть ли ему должность, более половины участников поддержали эту идею. По данным CNBC, Илон Маск уже ищет нового главу Twitter.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Пользователи "отписались" от Илона Маска».

Лаура Кеффер

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