Шадаев сообщил, что производство базовых станций для операторов связи наладят в течение трех лет

В России есть необходимые наработки и технологии для базовых станций для мобильной связи. Их производство в России планируют наладить в течение трех лет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Очень серьезные доумощнения были сделаны в ковидные годы, когда многие ушли в онлайн, а трафик сегодня не растет так интенсивно, как в прошлые годы. Ну и в течение трех лет мы должны, так или иначе, решить проблему собственного производства»,— сказал Максут Шадаев в интервью «Российской газете».

По его словам, большинство российских RnD офисов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские подразделения — "Ъ") международных поставщиков телекоммуникационного оборудования перешли к российским владельцам с опытом и наработками. Максут Шадаев добавил, что у них есть ряд наработок и технологий по базовым станциям для быстрого запуска их производства.

После начала военной операции России на Украине Nokia и Ericsson заявили, что окончательно покинут российский рынок и остановят обновления программного обеспечения к началу 2023 года. В Минцифры утверждают, что их уход из России не повлиет на качество мобильной связи в стране. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что участники отрасли ожидают снижения качества связи.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Россия остается на связи».

Олеся Павленко