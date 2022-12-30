Кубань: назначения и отставки - 2022

2022 год в Краснодарском крае выдался богатым на отставки и назначения. Так, в частности, существенно поменялось руководство мэрии Краснодара, на новые места работы переходили ряд вице-губернаторов и краевых министров, парламентарии сдавали депутатские мандаты. Самые яркие кадровые решения уходящего года в регионе — в материале «Ъ-Кубань».

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СВО ударила по мэрии

Всего девять месяцев провел в кресле градоначальника Краснодара бывший вице-губернатор края Андрей Алексеенко. К работе в мэрии он приступил в ноябре 2021 года и буквально через месяц, в конце декабря, оказался фигурантом уголовного дела о взятке. Тем не менее мэром господин Алексеенко оставался до августа 2022 года, когда подал в отставку по собственному желанию. После этого, он возглавил правительство пророссийской части Харьковской области, где принял участие в организации эвакуации органов власти и населения при отходе российских войск из региона.

В конце ноября Андрей Алексеенко возглавил правительство Херсонской области. Как сообщали военкоры российских СМИ, бывший мэр Краснодара за время работы в зоне специальной военной операции получил ранение. В декабре господин Алексеенко был награжден орденом Мужества.

Новым мэром Краснодара после Андрея Алексеенко стал 42-летний Евгений Наумов. На этот пост он заступил в ноябре перейдя с должности заместителя руководителя администрации региона, которую замещал с октября 2021 года. Депутаты гордумы Краснодара избрали нового градоначальника не без скандалов, в знак протеста «против недемократичной процедуры избрания» мэра участвовать в голосовании отказалась фракция КПРФ.

Примечательно, что и Евгений Наумов, и Андрей Алексеенко курировали вопросы строительства в Краснодарском крае на постах вице-губернаторов. Господин Наумов построил свою политическую карьеру с должности специалиста в мэрии Краснодара, вернувшись в администрацию уже в качестве руководителя.

Кадровая чехарда

Столь быстрая смена мэров Краснодара привела и к большим кадровым переменам в структуре администрации краевой столицы. Достаточно отметить, что из семи заместителей градоначальника пятеро заняли свои должности в 2022 году, еще один вице-мэр Максим Слюсарев получил пост в декабре 2021 года и лишь Лилиана Егорова работает в своей должности с 2016 года.

Так в январе 2022 года руководителем департамента архитектуры и градостроительства стал Василий Домрин, ранее трудившийся в должности начальника отдела правового обеспечения этого ведомства. Одновременно с ним главой департамента муниципальной собственности и городских земель был назначен Константин Молотилин. Начальником управления муниципального контроля стал Илья Павлов (с декабря он уже заместитель мэра города), а начальником управления культуры - Ирина Удовицкая.

В марте пост начальника управления по делам молодежи Краснодара занял Сергей Мальцев, который по сей день продолжает руководить молодежной политикой краевого центра. Его предшественник Сергей Фетисов покинул свой пост со скандалом. Эту должность он занимал дважды. Сначала с октября по декабрь 2020 года, когда выяснилось, что Сергей Фетисов не уведомил в полном объеме все ведомства о том, что вышел из состава учредителей и руководителей всех коммерческих компаний. В управление он снова пришел в марте 2021 года, однако в феврале 2022 года стало известно, что Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор местному жителю, который заказал поддельные справки об отсутствии статуса руководителя и учредителя юрлица для начальника управления по делам молодежи администрации города. Таким образом Сергей Фетисов вновь покинул свой пост.

В июле в кресло заместителя мэра Краснодара пересел бывший руководитель городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Сейчас он курирует знакомые ему вопросы транспорта и дорог, а также гражданской защиты, информационных технологий и связи.

Следующие крупные кадровые изменения произошли после прихода нового мэра Евгения Наумова. В ноябре его заместителями стали Максим Онищенко и Надежда Панаетова. Первый являлся депутатом городской думы Краснодара по одномандатному избирательному округу № 24. Надежда Панаетова ранее занимала пост руководителя департамента архитектуры, который покинула в январе 2022 года.

Тогда же начальником управления общественной безопасности и правопорядка администрации краевой столицы стал отставник МВД Константин Емченко, а руководителем департамента транспорта и дорожного хозяйства - Андрей Белугин.

Несколькими днями позднее стало известно, что вице-мэром Краснодара назначен Дмитрий Васильев. Он курирует департамент финансов, управление экономики, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, а также управления закупок, цен и тарифов. Ранее он руководил управлением цен и тарифов города.

Вице-губернаторы на выход

В этом году администрацию края покинули вице-губернаторы Евгений Наумов, Александр Трембицкий и Сергей Болдин. Первый, как говорилось выше, стал мэром Краснодара, остальные были избраны депутатами Заксобрания края. 27 октября Александр Трембицкий стал членом Совета Федерации от кубанского парламента и вошел в состав комитета по экономической политике.

В начале декабря освободившиеся в администрации края вакансии заняли Сергей Власов, Андрей Прошунин и Роман Лузинов. Сергей Власов в должности вице-губернатора будет курировать строительство, архитектуру, ГО и ЧС. Андрей Прошунин отвечает за развитие ТЭК и ЖКХ, а Роман Лузинов в администрации края курирует имущественные отношения и охрану природы.

В структуре администрации края в этом году также произошли еще несколько крупных кадровых перестановок. В конце июня в отставку подал руководитель департамента промышленной политики Кубани Иван Куликов. Он пересел в кресло директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. На новом посту Иван Куликов занимается вопросами разработки госпрограмм по развитию промышленности регионов России и федеральных округов. Сменщиком господина Куликова стал Владимир Мостовой, который пока руководит кубанской промышленностью с приставкой «и. о.».

В июне министром финансов Кубани назначен Александр Кнышов, который в 2016 году занимал пост замминистра этого ведомства, а с февраля 2022 года — временно исполнял обязанности министра.

Депутаты оставляют мандаты

В мае, за три с лишним месяца до выборов, сразу трое депутатов Законодательного собрания Кубани подали в отставку. Их ходатайства о лишении полномочий были поддержаны на заседании ЗСК. Речь идет о Борисе Красавцеве, Дмитрии Лебедеве, Алексее Стриге. О причинах их отставки не сообщалось.

В ноябре депутаты городской думы Краснодара приняли решение о снятии полномочий со своего коллеги Игоря Азарова. Заявление об этом написал сам бывший народный избранник. Решение сдать мандат Игорь Азаров принял после того, как уехал из России в Сербию из-за проведения СВО на Украине. «Сюда я приехал в начале октября в давно запланированную командировку, после которой собирался вернуться в Россию. Однако несколько дней назад я принял решение не возвращаться. Самой главной причиной такого решение является то, что я не поддерживаю военные действия России в Украине»,— написал Игорь Азаров в своем Telegram-канале.

Скандалы в муниципалитетах

В 2022 году в отставку ушли сразу несколько руководителей муниципальных образований Кубани. Так Владимир Бутенко досрочно покинул пост главы Брюховецкого района. Ранее в отношении него было возбуждено три уголовных дела. Следствие посчитало, что при покупке жилья для детей-сирот он расторг контракт с индивидуальным предпринимателем и заключил соглашение с аффилированными лицами по завышенной цене. При этом квартиры были непригодны для проживания. Уголовные дела были заведены по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Еще одно дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) было заведено в связи с прекращением законных выплат для подопечных приемных семей.

Глава Апшеронского района Олег Цыпкин принял решение об уходе в отставку после визита губернатора Кубани. 6 июня Вениамин Кондратьев вместе с прокурором региона Сергеем Табельским посетили несколько поселков Апшеронского района. Губернатор отметил, что рекреационные зоны муниципалитета застраиваются коттеджами и гостиницами вместо развития лечебных курортных зон.

В марте с поста главы Ейского района ушел Виктор Ляхов. Причины этого не назывались, однако в феврале 2021 года появилась информация, что правоохранительные органы задержали Виктора Ляхова, а также двух его заместителей. Официально эти сведения тогда никто не подтвердил.

Через несколько дней после отставки Виктора Ляхова свой пост покинул мэр Ейска Роман Бублик. «В связи со сложившимися обстоятельствами, я принял решение уйти с должности главы города Ейска в администрацию Ейского района», - написал тогда господин Бублик в своем Telegram-канале. Роман Бублик был назначен и. о. главы Ейска в сентябре 2021 года. 20 декабря его утвердили в должности градоначальника.

Также в течение года свои посты покинули главы Туапсинского района Виталий Мазнинов и Белореченского района Александр Шаповалов.

Судьи, театралы и дорожники

В начале февраля сложил полномочия член коллегии по уголовным делам Краснодарского крайсуда Юрий Захарчевский. Сделал он это накануне рассмотрения его личного дела Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС). С обращением к ВККС выступил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он попросил дать согласие на привлечение Юрия Захарчевского в качестве обвиняемого по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло за 2,5 года до этих событий.

В апреле 2020 года 29-летний Данил Юханов ехал на велосипеде в аптеку. Юрий Захарчевский сбил его на Land Cruiser и скрылся с места ДТП. Через несколько месяцев молодой человек умер в больнице. В августе 2022 года экс-судья стал фигурантом уголовного дела.

Бывший вице-мэр Новоуральска Свердловской области Максим Секачев в апреле был назначен на должность директора Краснодарского академического театра драмы им. Максима Горького.

Максим Секачев стал победителем конкурса на замещение должности директора театра. После увольнения по собственному желанию бывшего его руководителя Ирины Репиной обязанности директора до нового назначения исполняла Людмила Меликова.

Начальником ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог (Упрдор) «Черноморье» в апреле был назначен бывший ростовский вице-губернатор Виктор Вовк. В правительстве региона он трудился в 2019–2021 годах, где курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов.

Упрдор «Черноморье» является подразделением Федерального дорожного агентства, в зону его ответственности входят все объекты незавершенного строительства, а также реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений в районе Большого Сочи.

Антимонопольные изменения

11 января в должность руководителя УФАС по Краснодарскому краю вступил Глеб Старков. На этом посту он сменил Людмилу Литовченко, которая была врио руководителя ведомства с мая 2021 года.

На Кубань господин Старков приехал с Камчатки, где с 2018 года руководил региональным управлением ФАС России.

Футбольные страсти

Всего около полутора месяцев главным тренером ФК «Краснодар» являлся немец Даниэль Фарке, который пришел на смену Виктору Ганчаренко в середине января. В начале марта он, его ассистенты и ряд игроков-легионеров покинули Россию. Международная федерация футбола (FIFA) на фоне специальной военной операции на Украине разрешила легионерам, играющим в России, в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов и, несмотря на то что зимнее трансферное окно давно закрылось, доигрывать сезон в других первенствах.

Позднее Даниэль Фарке рассказал о причинах, по которым покинул клуб. «Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на проблемах клуба. Но со временем я понял, что привлекательной спортивной перспективы уже не будет. Я также заметил, что моя семья и друзья дома беспокоятся. Становилось плохо, когда узнал, что южные российские аэропорты закрываются»,— рассказал экс-тренер «быков».

На смену господину Фарке пришел Александр Сторожук, которого околоспортивные СМИ в последнее время неоднократно отправляли в отставку из-за не слишком удачной игры «быков». На его место уже прочили Леонида Слуцкого, который покинул «Рубин», и Марцелу Лички из «Оренбурга».

Андрей Ульченко