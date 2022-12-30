«Чемпионат»: РФС снова не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполком Российского футбольного союза (РФС) не принял сегодня решение о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в Азиатскую конфедерацию футбола. Вопрос откладывается не в первый раз. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, будет создана рабочая группа, которая изучит перспективы перехода в Азию.

27 декабря РФС отложил вопрос перехода, но пообещал принять его до 31 декабря 2022 года. До этого решение о переходе в Азию откладывалось 23 декабря.

28 февраля Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA временно отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований на фоне военной операции России на Украине. РФС объяснил свое желание перейти в Азиатскую конфедерацию желанием проводить официальные матчи.

Подробнее по этой теме читайте в материале «Ъ» «Российский футбол приценивается к Азии».

Дарья Эрозбек