Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РФС отложил переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола и отложил этот вопрос. UEFA, как сообщает «Чемпионат.com», выступает против того, чтобы РФС выходили из их состава и переходил в Азиатскую конфедерацию.

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели. Будет еще одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант»,— сказал член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее в РФС заявляли, что хотят проводить официальные матчи. В апреле РБК писал, что союз рассматривает три сценария развития российского футбола: «европейский», «азиатский» и «внутренний». Это ожидание снятия санкций FIFA и UEFA, либо выход из UEFA с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию, либо развитие внутреннего чемпионата и взаимодействие с дружественными странами.

28 февраля FIFA и UEFA отстранили российские клубы от международных соревнований на предстоящий сезон. РФС подал ходатайство в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он отказался удовлетворить его. Глава UEFA Александер Чеферин говорил, что переход в Азиатскую конфедерацию отбросил бы российский футбол на 100 лет назад.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...