РФС отложил переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола и отложил этот вопрос. UEFA, как сообщает «Чемпионат.com», выступает против того, чтобы РФС выходили из их состава и переходил в Азиатскую конфедерацию.

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели. Будет еще одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант»,— сказал член исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее в РФС заявляли, что хотят проводить официальные матчи. В апреле РБК писал, что союз рассматривает три сценария развития российского футбола: «европейский», «азиатский» и «внутренний». Это ожидание снятия санкций FIFA и UEFA, либо выход из UEFA с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию, либо развитие внутреннего чемпионата и взаимодействие с дружественными странами.

28 февраля FIFA и UEFA отстранили российские клубы от международных соревнований на предстоящий сезон. РФС подал ходатайство в Спортивный арбитражный суд (CAS), но он отказался удовлетворить его. Глава UEFA Александер Чеферин говорил, что переход в Азиатскую конфедерацию отбросил бы российский футбол на 100 лет назад.

Дарья Эрозбек