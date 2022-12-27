РФС перенес голосование по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) снова не принял решение о выходе из UEFA и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Решение пока отложено, но должно быть принято до 31 декабря 2022 года.

В сообщении пресс-службы РФС отмечается, что решение связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в AFC.

28 февраля Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) временно отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований на фоне военной операции России на Украине. 27 ноября президент РФС Александр Дюков анонсировал рассмотрение вопроса о переходе союза в Азиатскую конфедерацию. 23 декабря этот вопрос был обсужден на заседании исполкома союза, но принятие решения было отложено до 27 декабря.

Подробнее о заседании исполкома РФС — в материале «Ъ» «Российский футбол приценивается к Азии».

Милена Костерева