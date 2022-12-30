ФТС ожидает рекордного профицита внешней торговли России в 2022 году

По итогам 2022 года профицит внешней торговли России будет рекордным, заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. Сумму он не назвал, но сказал, что стоимость внешнеторгового оборота обогнала показатель за 2021 год, который составлял $197,3 млрд.

В интервью «РИА Новости» господин Давыдов заявил, что таможенные органы уже наблюдают снижение экспорта энергоносителей из России. «По экспорту из-за ограничений по нефти, нефтепродуктам, по газу идет существенное снижение в декабре»,— уточнил замглавы ФТС.

Как сообщал Центробанк, профицит внешней торговли за январь—ноябрь составил $269,8 млрд. Это более чем в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 5 декабря введено эмбарго Евросоюза на нефть из России. С того же дня действует ценовой потолок на морские поставки этого топлива, максимальна цена — $60 за баррель. Вице-премьер Александр Новак говорил, что сокращение добычи в начале 2023 года может составить 5–7%. Президент Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен без его личного разрешения.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Нефтяной потолок получил ответ».

Лаура Кеффер