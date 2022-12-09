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Коммерсантъ FM
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Профицит внешней торговли РФ вырос более чем в 1,8 раза за 2022 год

Профицит внешней торговли России за январь—ноябрь 2022 года составил $269,8 млрд, что более чем в 1,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчета ЦБ.

По данным регулятора, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе—ноябре 2022 года также продолжил расширяться и составил $225,7 млрд. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года он увеличился более чем в два раза.

Расширение объемов профицита внешней торговли, по мнению аналитиков ЦБ, вызвано ростом цены экспортируемых товаров и уменьшением стоимости импорта. Во втором квартале объемы импорта в Россию резко снизились, в следующие месяцы наблюдалось постепенное восстановление, сообщил Банк России.

За январь—октябрь 2022 года профицит внешней торговли составил $257 млрд, что в два раза больше, чем в прошлом году, подсчитал регулятор. Тогда причины роста профицита ЦБ также объяснил увеличением стоимости экспорта и снижением стоимости импорта.

Эрдни Кагалтынов

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