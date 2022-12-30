«Укрэнерго» сообщило о проблемах с поставками электричества в шесть областей Украины

Энергосистема Украины «восстанавливается в плановом режиме», но есть значительные повреждения на некоторых электростанциях, сообщил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, проблемы возникли из-за того, что ракетные обстрелы были массированными.

«К сожалению, из-за значительных сетевых повреждений нам сложно доставлять электроэнергию в Харьковскую, Киевскую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Львовскую. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над восстановлением сетей постоянно»,— рассказал он в эфире национального телемарафона.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Компания говорила о значительном дефиците в энергосистеме страны. 27 декабря МВД Украины заявил, что в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер