«Укрэнерго» сообщило о значительном дефиците в энергосистеме Украины

Теплоэлектростанции на Украине поэтапно возобновляют работу, сообщил оператор электроэнергетической системы Украины «Укрэнерго». По данным компании, дефицит электроэнергии в системе «все еще значительный». Ситуация также осложняется непогодой.

«На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы… Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования»,— говорится в сообщении оператора в Telegram.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. Вчера, 16 декабря, по всей Украине прошли экстренные аварийные отключения электроэнергии. «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить поврежденные объекты инфраструктуры в ближайшее время не получится.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер