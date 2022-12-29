У главы офиса Зеленского и США совпадают позиции по прекращению конфликта на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Киева и Вашингтона совпадают цели и понимание условий прекращения конфликта с Россией. По его словам, США и Украина убеждены, что найти компромиссы с президентом России Владимиром Путиным невозможно.

«Я еще раз хочу сказать, что никаких компромиссов с этим президентом, с этой властью касательно независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет... Они (США. — ''Ъ'') сегодня четко с нами, и они считают, что наша победа — это будет их победа»,— заявил господин Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Андрей Ермак также подчеркнул, что Украину поддерживают демократы и республиканцы.

22 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц сообщала, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден не добились своих целей в ходе визита украинского лидера в Вашингтон. По информации газеты, администрация президента США планировала обсудить дипломатический путь решения конфликта на Украине, в то время как господин Зеленский в очередной раз попросил о поставах более мощного вооружения.

WSJ также сообщала, что Владимир Зеленский готовит мирный план по урегулированию конфликта. Газета писала, что он будет основан на условиях, выдвинутых украинским лидером на саммите G20. Среди условий: вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. В Кремле заверили, что мирный план невозможен, пока Киев не признает присоединенные регионы российскими.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян