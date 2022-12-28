Недострой с отложенным эффектом

Как стало известно «Ъ-Юг», Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность договора купли-продажи большей части площадей недостроенного гостиничного бизнес-комплекса «Шератон». В результате этой сделки, заключенной в 2021 году, 31 тыс. кв. м объекта перешла от обанкротившейся компании «Лира» к компании «Монолит». Признать договор недействительным требовал самарский АК Банк, заявивший, что смена собственника этой недвижимости противоречит его законным интересам. Тем не менее «Монолит» не получит купленные площади «Шератона» в свое распоряжение до окончания суда над владельцем «Лиры» Григорием Оганесяном, которого обвиняют в мошенничестве. Оставшуюся же часть гостиницы-долгостроя площадью 14 тыс. кв. м могут выставить на торги в следующем году за 320 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть площадей «Шератона» находится под арестом

Фото: «Ъ-Юг» Часть площадей «Шератона» находится под арестом

Фото: «Ъ-Юг»

Арбитражный суд Ростовской области отказал в требовании АК Банка к компаниям «Лира» и «Монолит» о признании недействительным договора между ними о купле-продаже имущественного комплекса БЦ «Шератон» на пр. Сиверса в Ростове. Об этом сообщается на сайте суда. Мотивировочная часть судебного решения еще не опубликована.

Спорный договор был заключен в июле 2021 года по итогам торгов имуществом обанкротившейся «Лиры» в рамках конкурсного производства. На торги выставлялась часть помещений БЦ общей площадью 31 тыс. кв. м. Покупателем стал «Монолит», предложивший 100 млн руб.

АК Банк (АО «АктивКапитал Банк», Самара) сейчас сам в процедуре банкротства, судебный иск от его имени заявило АСВ.

Согласно заявлению, договор купли-продажи помещений «Шератона» следует признать недействительным, поскольку эта недвижимость арестована Таганским районным судом Москвы в рамках уголовного дела, которое он рассматривает. Банк признан потерпевшим по делу, арест обеспечивает его интересы по гражданскому иску о возмещении ущерба.

При этом известно, что спорный договор был заключен примерно за десять дней до наложения ареста на имущество, указанное в иске АК Банка, а «Монолит» просто не успел за это время оформить покупку в ЕГРН. На этом основании в прошлом году компания пыталась через арбитраж обязать Росреестр зарегистрировать ее право владения, но безуспешно. Арбитражный суд указал, что Росреестр не может действовать вопреки решению Таганского райсуда.

Фигурантом уголовного дела, из-за которого оказалось «заморожено» имущество «Лиры», является владелец компании Григорий Оганесян. Ему же принадлежит и АК Банк. Господина Оганесяна обвиняют в хищении средств банка. Судебный процесс над ним начался еще в мае 2021 года и до сих пор не завершен.

Как рассказал «Ъ-Юг» конкурсный управляющий компании «Лира» Александр Соколов, Таганский райсуд регулярно продлевает срок ареста площадей «Шератона», проданных с торгов «Монолиту».

По мнению господина Соколова, вероятнее всего, компании придется ждать окончания процесса над Григорием Оганесяном, чтобы зарегистрировать покупку в ЕГРН.

Партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников говорит, что «арест снимает орган, наложивший его». По словам юриста, как правило, это происходит после исполнения решения суда по гражданскому иску, в обеспечение которого был наложен арест.

Вместе с тем скоро можно ожидать продажи оставшихся 14 тыс. кв. м площадей «Шератона». Сейчас они на балансе самарской компании «ПФО Траст». Как пояснил «Ъ-Юг» Александр Соколов, изначально «Шератон» полностью принадлежал «Лире», однако потом владелец компании Григорий Оганесян передал часть объекта в собственность «ПФО Траст».

Сейчас «ПФО Траст» в состоянии банкротства.

По информации ЕФРСБ, в рамках процедуры проведена оценка имущества «ПФО Траст», в том числе актив в «Шератоне». Его стоимость определена в 320 млн руб. Дата торгов пока не назначена.

Строительство гостиничного бизнес-комплекса Sheraton Rostov-on-Don Hotel & Business Center в Ростове в 2012 году начинала ростовская «Группа Мегаполис», учредившая для этой цели ООО «Лира». На тот момент инвестиции оценивались примерно в $ 100 млн. Проект предполагал возведение 20-этажной пятизвездочной гостиницы Sheraton на 307 номеров и десятиэтажного бизнес-центра.

Предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в середине 2014 года. Потом срок сдачи несколько раз переносился. На конец 2015 года в рамках проекта было освоено 4,1 млрд руб. Однако падение курса российской валюты привело к двукратному удорожанию проекта в рублях и остановке финансирования со стороны ВТБ. В 2016 году ООО «Лира» вместе с недостроенным объектом за долги перешло в собственность банка. Далее в результате нескольких перепродаж компания и ее актив оказались во владении Григория Оганесяна. В 2019 году ООО «Лира» было объявлено банкротом.

Вадим Водолазов