Фадеев: СПЧ не получал жалоб о принуждении осужденных к участию в СВО

Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в военной операции, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. Он также сообщил, что рабочая группа СПЧ по вопросам военной операции начнет работу после Нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«По принуждению — ни одного сигнала, что кого-то в колониях принуждают брать в руки автомат. Они идут добровольно»,— ответил господин Фадеев журналистам на вопрос, поступают ли в СПЧ жалобы в связи с принуждением осужденных к участию в военной операции в составе ЧВК (цитата по ТАСС). Рабочая группа по вопросам военной операции заработает в 2023 году, заявил глава СПЧ.

«Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации»,— сказал Валерий Фадеев (цитата по «Интерфаксу»).

24 декабря на аллее Героев в Санкт-Петербурге с почестями был похоронен завербованный в колонии боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков. СМИ сообщали и о других погибших в Донбассе в составе ЧВК людях, завербованных в местах лишения свободы.

О судьбе бойцов ЧВК читайте в публикации «Ъ» «"Музыкант" принял полицейских за врагов».

Мария Федотова