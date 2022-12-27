Fortum отказалась от части проектов по строительству ветряков

Как и ожидал «Ъ», финская Fortum отказалась от трети своих проектов ветряных электростанций (ВЭС) в России. Речь о проектах на 460 МВт, полученных на конкурсе 2021 года по рекордно низким ценам 1,72–1,99 руб. за 1 кВт•ч. Их плановый запуск — 2025–2027 годы. Вопрос был рассмотрен в пятницу, 23 декабря, на заочном заседании набсовета «Совета рынка» (регулятор энергорынков), рассказали несколько источников «Ъ».

В «Совете рынка» подтвердили «Интерфаксу», что две структуры «Фортума» (подконтрольна финской Fortum) — «Двенадцатый ветропарк ФРВ» и «Шестнадцатый ветропарк ФРВ» — лишены права торговли электроэнергией на оптовом рынке с 2023 года из-за отказа от договоров на поставку энергомощности части своих ВЭС. Всего в 2021 году «Фортум» выиграл 1,39 ГВт ВЭС, или 75% от всей квоты по объему мощности, за счет рекордного снижения одноставочной цены в заявках.

В «Фортуме» заявили, что отказались от «некоторой, неокупаемой в нынешних условиях, части своего портфеля». Эти объемы будут вновь разыграны на последующих отборах проектов ВИЭ, в которых «Фортум» в том числе может принять участие, отмечают в энергокомпании. Ближайший конкурс запланирован на весну 2023 года.

Сейчас министерства обсуждают дополнительную индексацию цен проектов ВИЭ, отобранных в 2021 году. Инвесторы просят повысить цены поставки на 20,4% вместо 8,4%. В Минэкономики, Минпромторге поддерживали ускоренную индексацию, а в Минэнерго выступали против такой меры.

Полина Смертина