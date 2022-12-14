Fortum уходит по частям

Как выяснил “Ъ”, финская Fortum может отказаться от трети своих проектов ветряных станций в России, полученных на конкурсе 2021 года по рекордно низким ценам. Речь о проектах на 460 МВт с ценой поставки менее 2 руб. за 1 кВт•ч и запуском в 2025–2027 годах. Компания может передумать, если регуляторы согласятся индексировать цены всех новых проектов на 20%. Бывшие объемы «Фортум» могут вновь разыграть на конкурсе, но их стоимость будет уже в разы выше из-за отсутствия конкуренции, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Фортум» (подконтрольна финской Fortum) может отказаться от части своих самых дешевых проектов ветряных станций (ВЭС), полученных на конкурсе в 2021 году. Речь о проектах суммарной мощностью 459 МВт с запуском в 2025–2027 годах. Вопрос будет обсуждаться 20 декабря на набсовете «Совета рынка» (регулятор энергорынков), следует из проекта протокола заседания (есть у “Ъ”). В «Фортум» отказались от комментариев.

Зеленая генерация в России строится по программе поддержки ВИЭ за счет промышленности: потребители покупают их энергию по повышенному тарифу (включает CAPEX, OPEX и доходность). Проекты отбираются по наименьшей цене.

«Фортум» на конкурсе прошлого года выиграла 1,39 ГВт ВЭС, или 75% от всей квоты по объему мощности за счет рекордного снижения одноставочной цены в заявках. Средняя ставка по их проектам — 2,22 руб. за 1 кВт•ч. Цена самых дешевых проектов, от которых хочет отказаться «Фортум», составляет 1,72–1,99 руб. Для сравнения: одноставочная оптовая цена электроэнергии в европейской части РФ и на Урале к октябрю достигла 2,7 руб. Основной конкурент «Фортум» — «Новавинд» (структура «Росатома») — в 2021 году забрала 460,7 МВт по 5,1 руб.

Если «Фортум» откажется от части проектов, то этот объем будет разыгран на новом конкурсе уже весной 2023 года.

Однако на совещании в «Совете рынка», по сведениям “Ъ”, представители компании сказали, что могут снять вопрос с повестки, если правительство одобрит повышенную индексацию (на 20,4% вместо 8,4%) цен проектов ВИЭ, отобранных в 2021 году. Дополнительную индексацию поддержали в Минэкономики и в Минпромторге, но против выступает Минэнерго (см. “Ъ” от 12 декабря). При повышенной индексации средняя цена всех новых проектов ВЭС «Фортум» составит 2,7 руб.

Главный вопрос — как «Фортум» будет реализовывать текущие и будущие проекты ВЭС. Финская Fortum хочет продать активы в России. Технологический партнер «Фортум» — датская Vestas — отказалась поставлять ветрогенераторы в РФ, а также закрыла завод по производству лопастей в Ульяновске. В результате «Фортум» не смогла запустить к 1 декабря ВЭС на 253 МВт в РФ. Осенью в компании «Фортум» говорили, что решили воспользоваться правом нештрафуемой отсрочки их запуска.

Собеседники “Ъ” в отрасли считают, что основным претендентом на объемы «Фортум» станет «Росатом», поскольку больше в России нет производителей локализованного оборудования.

Начать производство оборудования для ВЭС хотят «Силовые машины» и «Татнефть»: они ведут переговоры в том числе с китайскими поставщиками, но пока не достигли договоренностей, отмечают источники “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) считают, что сложившаяся ситуация — это «лишнее подтверждение ущербности механизма поддержки ВИЭ». «Все риски так называемых инвесторов перекладываются на потребителей, поскольку объемы могут вернуться в новые отборы, существенно увеличив расценки из-за сужения конкуренции,— говорят там.— Между тем эти проекты могли бы быть реализованы в рамках добровольного спроса, без увеличения нагрузки для всех потребителей, став предметом для свободных инвестиционных контрактов, договорная конструкция для которых уже давно обсуждается, но до сих пор не создана».

Еще в прошлом году было очевидно, что цена менее 2 руб. в части заявок «Фортум» была очень низкой, а ее достижение было реалистично только в стабильной экономической обстановке и с учетом того, что другие проекты принесут больше денег, считает независимый эксперт в области экономики ВИЭ Татьяна Ланьшина. Сейчас экономическая ситуация — неопределенная, поэтому отказ от проектов ожидаем. Госпожа Ланьшина не ждет высокой конкуренции на новом конкурсе, куда могут попасть бывшие объемы «Фортум», поскольку барьер для входа в отрасль ВИЭ гораздо выше. По ее мнению, цены на переторговке могут оказаться близки к установленному потолку (около 6 руб.).

Полина Смертина