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Коммерсантъ FM
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Власти объяснили воздушную тревогу в Энгельсе повышением боевой готовности

Министерство информации и печати Саратовской области сообщило о включении сегодня вечером, 26 декабря, воздушной тревоги в Энгельсе. Начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин объяснил это повышением боевой готовности.

«В городе Энгельсе Саратовской области вечером 26 декабря прозвучали сигналы воздушной тревоги. Сирена включалась в целях повышения боевой готовности»,— приводит министерство слова господина Юрина.

Сегодня ночью в 1:35 мск в Энгельсе средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. Инцидент произошел в военном аэропорту. Погибли трое военных. Губернатор области Роман Бусаргин пообещал оказать помощь семьям погибших.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Украина достала до Энгельса».

Полина Собакина

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