СМИ: Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Португалии

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью отказался от предложения Федерации футбола Португалии (FPF) возглавить национальную сборную, сообщает газета Jornal de Notcias со ссылкой на источник.

По информации издания, предложение FPF не заинтересовало господина Моуринью, тренер хочет до конца отработать контракт в «Роме», рассчитанный до конца сезона 2023/24.

Господин Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под его руководством команде удалось стать чемпионом Лиги конференций, третьего по значению клубного турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Таким образом, Жозе Моуринью как тренер доводил свои команды до побед во всех еврокубках.

15 декабря FPF объявила о завершении сотрудничества с Фернанду Сантушем. На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии под его руководством вылетела в четвертьфинале, проиграв Марокко со счетом 0:1. Среди претендентов на пост главного тренера — Жорже Жезуш, Паулу Соуза, Карлуш Кейрош и Паулу Бенту.

Подробнее — в материале «Марокканцы уволили тренера сборной Португалии».

Эрдни Кагалтынов