Конкурсный управляющий завода металлоконструкций в Краснодаре привлекает себя к ответственности на 100 млн рублей

Арбитражный управляющий АО «Краснодарский завод металлоконструкций» (АО «КМЗ») Ирина Блинова опубликовала заявление о привлечении себя к ответственности в виде возмещения убытков банкрота на сумму 100 млн руб. Об этом сообщается на сайте единого реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Также к ответственности в виде возмещения убытков, причиненных АО «КМЗ» на 100 млн руб. солидарно, привлекаются ООО «КМЗ» и ООО «СБК-Ритейл».

Причиной привлечения к ответственности арбитражного управляющего Ирины Блиновой является заявление в суд одного из кредиторов АО «КМЗ» — ИП Грунис Евгений Игоревич. Как сообщается в определении Арбитражного суда Краснодарского края, истец потребовал признать недействительными договоры аренды и хранения, которые были заключены между АО «КМЗ» и ООО «КМЗ» в октябре и ноябре 2019 года. Суд признал в 2021 году сделку недействительной, в конкурсную массу должника взыскано 300 тыс. руб.

При новом рассмотрении заявитель представил уточнения требований и просил взыскать с ООО «СБК-Ритейл» 100 млн руб. В качестве доказательств он предоставил сведения по счетам ООО «КМЗ» и ООО «СБК-Ритейл». Согласно акту приемки-передачи, стороны согласовали стоимость аренды имущества в 1,6 млн руб. Однако суд посчитал, что заключение договора аренды являлось «рациональной целью поддержания предприятия в действующем виде во избежание повреждения имущества и для его продажи по наиболее высокой цене».

Кубанский арбитраж отказал в удовлетворении требований, следующее заседание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде состоится 26 декабря 2022 года.

«У нас все имущество сдано в аренду, один из кредиторов пытается оспорить эти договора. Более того, не я сдавала в аренду имущество, это было еще в период "наблюдения". Сейчас нас больше волнуют споры по имуществу. Мы сейчас пытаемся сохранить завод, здесь работают 400 человек»,— прокомментировала «Ъ-Кубань» Ирина Блинкова.

Краевой арбитраж признал в декабре 2019 года АО «Краснодарский завод металлоконструкций» банкротом. С заявлением о признании завода несостоятельным обратилось ООО «СБК-Ритейл». Долг КЗМ перед кредитором составил 1,4 млрд руб. Из материалов дела следует, что в 2011 году КЗМ взял в Сбербанке кредит 1,2 млрд руб. на техническое перевооружение, а также оплату налогов и таможенных пошлин и пополнение оборотного капитала. Позже банк переуступил право требований по кредиту ООО «СБК-Ритейл». К основной сумме долга добавились финансовые санкции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «КЗМ» зарегистрировано в Краснодаре, владельцами завода выступают кипрская «Кэслтри лимитед» (24,96% акций), а также Карен Глотов, Виталий Марченко и Андрей Загорулько (по 24,94% акций). Выручка предприятия в 2021 году составила 51,6 млн руб., убыток — 299,6 млн руб.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «Металлоконструкции накрылись кредитом».

Тат Гаспарян

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