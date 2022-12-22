CNN: ВСУ потребуется несколько месяцев для освоения ЗРК Patriot

В Пентагоне считают, что украинским военным потребуется несколько месяцев для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, поставку которых ВСУ ранее утвердили американские власти. Как пояснили собеседники CNN в Министерстве обороны США, Patriot предоставят Украине возможности «дальнего радиуса действия».

«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские военные прошли подготовку, необходимую для его успешного применения»,— рассказал телеканалу представитель Пентагона.

Он уточнил, что целью США является усиление эшелонированного комплексного подхода к противовоздушной обороне (ПВО). «Patriot дополнит ряд средств ПВО средней и малой дальности, которые мы и наши союзники предоставили в предыдущих пакетах помощи»,— дополнил чиновник.

В ходе сегодняшней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена американский политик пообещал украинской стороне продолжить укреплять возможности Украины в сфере ПВО. В частности, США обеспечат обучение украинских военных для использованию ЗРК Patriot.

Андрей Сапожников