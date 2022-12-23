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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 24–25 декабря

22 декабря в прокат вышел ряд фильмов, среди которых российская фантастическая драма «Мира» и французская комедия «Новая игрушка». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Чук и Гек. Большое приключение
Мира
Новая игрушка
Последний рейс
Таинственное убийство
Непослушник 2
Дон Жуан
На тебе сошелся клином белый свет
Помнить
Быстрый словарик любви
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Чук и Гек. Большое приключение (2022)

Чук и Гек. Большое приключение

  • Режиссер: Александр Котт
  • В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь
  • Жанр: семейный, приключения / Россия / 96 мин.
  • Слоган: «Отправьтесь навстречу настоящему чуду»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Маруся с детьми собирается на Новый год к мужу, но тут от него приходит телеграмма о том, что визит придется отменить, так как его экспедицию, не нашедшую никакого молибдена, переводят на Дальний Восток. В рассказе эта телеграмма терялась случайно во время детской ссоры, в фильме же старший Гек скрывает ее сознательно, так как очень хочет встретиться с папой. Так что семья садится в CGI-поезд, набитый новой порцией ретропредметов.

После прибытия в тайгу в рассказе дети с мамой просто спокойно ждали ушедшего на две недели на другую стоянку папу, сидя у печки, ощипывая кроликов и изготовляя елочные игрушки своими руками. Пожалуй, из этого действительно сложно сделать увлекательное кино, так что режиссер Котт и  сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков заменяют эти простые радости фантасмагорией, похожей на один из описанных Гайдаром страшных снов его маленьких героев. Сначала они устраивают нападение медведя на сторожа, потом заставляют Марусю, Чука и Гека по отдельности заблудиться в тайге, провалиться под лед внезапно вскрывшейся на 50-градусном морозе реки, встретиться с волками и все тем же медведем».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хорошо в тайге советской жить».

Мира (2022)

Мира

  • Режиссер: Дмитрий Киселев
  • В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Александр Петров
  • Жанр: фантастика, приключения, драма / Россия / 116 мин.
  • Слоган: «Для семьи космос не расстояние»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Открывается картина эффектными кадрами: из космоса к Земле приближается огромный метеорит, загорается, входя в плотные слои атмосферы, вот-вот он рухнет, разрушив пару континентов… Но, долетев до нашей планеты, он оказывается всего лишь крошечным камушком, который попадает в лобовое стекло автомобиля, оставляет на нем небольшую трещину. В машине этой едет 15-летняя Лена Арабова (Вероника Устимова), ее мама (Дарья Мороз), отчим (Максим Лагашкин) и его сын от предыдущего брака, второклассник Егор (Александр Петров). Дело происходит во Владивостоке, и выбор города сразу можно записать в плюсы "Миры" — киношными разрушениями Нью-Йорка, Лондона и даже Москвы давно никого не удивишь.

Пока Лера торопится на спортивные соревнования, ее родной отец (Анатолий Белый) парит над Землей: он бортмеханик космической орбитальной станции, где находится уже шесть лет и где его лучшим другом и чуть ли не единственным собеседником стала система искусственного интеллекта, которую он называет "Мира"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Метеоритная дрожь».

Новая игрушка (Le nouveau jouet, 2022)

Новая игрушка

  • Режиссер: Джеймс Ют
  • В ролях: Жамель Деббуз, Даниель Отой, Симон Фалю
  • Жанр: комедия / Франция / 112 мин.
  • В прокате: с 22 декабря

Обзор «Ъ-Weekend»: «Те классические сцены из оригинала, где клоунский гэг достигал графического совершенства, они повторили один в один. Когда пацан в магазине игрушек вытянет руку, ткнет указательным пальцем в сторону живого недотепы и с неморгающим видом маленького робота скажет: "Хочу вот это". Когда недотепа в фуражке дорожного инспектора нагнет пацана и выпишет штраф ему самому, а тот скажет: "Я не хочу больше играть". Когда недотепа в полном обмундировании и ботинках залезет в пенящуюся ванну, а мальчишка, не помня себя от счастья, сиганет вслед за ним. И когда в финале отец и сын будут ехать, неподвижные, как двое участников похоронной процессии, на заднем сиденье автомобиля, оставляя позади недотепу, и отец не выдержит, скомандует "Стой!", и пацан выскочит-побежит к своей любимой игрушке, бросится на нее, прижмется всем своим маленьким телом, а та только разведет руками.

В старом фильме тут вступала музыка и шел титр "Конец". В новом  — история будет продолжаться: жена родит, мсье Этьенн объявит о решении не закрывать завод…»

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Нечеловеческая комедия» и «Сами и Александр».

Последний рейс (Paradise Highway, 2022)

Последний рейс

  • Режиссер: Анна Гуттормсгард
  • В ролях: Жюльет Бинош, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Морган Фриман
  • Жанр: триллер / Германия, США / 115 мин.
  • Слоган: «Дорога к спасению»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинопрокатчик «Global Film»: «Водитель грузовика Салли вынуждена заниматься контрабандой запрещенных грузов, чтобы спасти своего брата от смертельно опасной тюремной банды. Оперативники ФБР идут по ее следу, когда в последней посылке Салли обнаруживает девочку-подростка».

Таинственное убийство (La nuit du 12, 2022)

Таинственное убийство

  • Режиссер: Доминик Молль
  • В ролях: Бастьен Буйон, Були Ланнерс, Тео Шольби
  • Жанр: триллер, драма, криминал, детектив / Франция, Бельгия / 115 мин.
  • В прокате: с 15 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Поздним вечером 12 октября 2016 года в отделе криминальной полиции города Гренобля отмечают уход на пенсию прежнего шефа (Николя Жуэ). Все как на таких вечеринках водится: дурацкие шутки, неловкие тосты, дружеский шарж в рамочке в подарок. Прослезившись под насмешливые реплики подчиненных, которые, конечно, так маскируют свою собственную растроганность, начальник представляет нового капитана — молодого Йохана Вивеса (Бастьен Буйон), не склонного к длинным речам любителя порядка как в делах, так и в отношениях между сотрудниками.

Той же ночью в маленьком городке неподалеку, стиснутом со всех сторон Альпами, 21-летняя Клара (Лула Коттон-Фрапье) собирается домой после вечера в гостях у подружки (Полин Серийе). Та уговаривает ее остаться на ночь, но девушка отказывается, и это мелкое, незаметное решение, похожее на миллионы других, которые мы, не задумываясь, принимаем каждый день, оказывается для нее роковым. По дороге к дому, который и расположен-то буквально за углом, ее останавливает мужчина, лицо которого скрыто капюшоном. После пары реплик он обливает Клару бензином и поджигает, превращая в живой факел».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Невод с одною рутиной», «Висяк творения» и блицинтервью с режиссером Домиником Моллем «"Мы не хотели делать фильм с мрачным финалом"».

Непослушник 2 (2022)

Непослушник 2

  • Режиссер: Владимир Котт
  • В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов
  • Жанр: комедия / Россия / 108 мин.
  • Слоган: «Вспомнить все!»
  • В прокате: с 15 декабря

Кинопрокатчик «Каропрокат»: «К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь — ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке "обмануть" память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново».

Дон Жуан (Don Juan, 2022)

Дон Жуан

  • Режиссер: Серж Бозон
  • В ролях: Виржини Эфира, Тахар Рахим, Ален Шамфор
  • Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, комедия / Франция, Бельгия / 100 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Как пелось в старой песенке, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Звучит эта максима и так-то пошловато, но театральному актеру Лорану (Тахар Рахим) не осталось даже такого сомнительного утешения: его невеста, тоже актриса, Жюли (Виржини Эфира) бросает его в день свадьбы, когда гости уже собрались на церемонию, даже не ради другого мужчины, а по совершенно непонятной причине. Впрочем, зрителям режиссер Серж Бозон и его соавтор сценария Аксель Ропер позволяют узнать чуть больше, чем герою. Мы, в отличие от Лорана, видим, как Жюли подъезжает к мэрии, пусть и с опозданием, но готовая связать себя узами брака, в свадебном платье, однако поворачивает обратно, увидев, что ее жених засмотрелся в окно на проходящую мимо женщину. Потом выяснится, что это для него обычное дело, но для невесты этот случай становится последней каплей.

Брошенный у алтаря Лоран реагирует на этот афронт в таком духе, что сомнения невесты начинают казаться вполне обоснованными: он бросается едва ли не на каждую встречную женщину, видя во всех них Жюли (незнакомок играет все та же Виржини Эфира в разных париках и нарядах)».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мелос разошелся с драмой».

На тебе сошёлся клином белый свет (2021)

На тебе сошелся клином белый свет

  • Режиссер: Игорь Поплаухин
  • В ролях: Кира Пиевская, Екатерина Ермишина, Георгий Кудренко
  • Жанр: драма / Россия / 91 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Полтора часа — а кажется, что и все три — по экрану бродит какая-то рыжая девушка по имени Яна (Кира Пиевская). Большую часть времени бродит она с тоскливым выражением лица, очевидно, обозначающим предельное экзистенциальное разочарование в окружающей действительности. Разочарования, которое погонит ее в финале с невнятной семейной вечеринки в холодные воды сибирской реки, где она примет, прежде чем утонуть, классическую позу Офелии с картины прерафаэлита Джона Эверетта Миллеса.

Безрадостно-живописно она ловит руками солнечный луч или капли дождя на полиэтиленовой пленке. Поднимает, как невыносимый груз, нормальный шланг, на который смотрит, как на ядовитую змею. В ее устах самая невинная фраза "А у нас тут шашлыки" звучит как кошмарная реплика сумасшедшей мамы маньяка из "Груза 200" Алексея Балабанова: "Мухи у нас". Иногда, впрочем, Яна меняет беспричинно тоскливое выражение лица на столь же беспричинно веселое».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Медведь не выходит на охоту».

Помнить (Rimembeo, 2022)

Помнить

  • Режиссер: Ли Иль-хён
  • В ролях: Ли Сон-мин, Нам Джу-хёк, Чон Ман-щик
  • Жанр: драма, триллер / Южная Корея / 128 мин.
  • Слоган: «О̶т̶о̶м̶с̶т̶и̶т̶ь̶ Остановить, пока не поздно»
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Уйдя на заслуженный отдых, Хан Пиль Чху не собирается тихо греться на солнышке и выращивать цветочки в ожидании, когда Альцгеймер подчинит его полностью. Первым делом он наведывается в сарай в собственном дворе, где обнаруживаются набитая деньгами сумка, висящая на стене схема с портретами подозреваемых, как у каждого уважающего себя следователя в кино, а под полом — спрятанный кольт времен японской оккупации. Затем он записывает видео, в котором объясняется, что намерен расправиться с пятью людьми, виновными в том, что случилось с его семьей: отца японцы арестовали по доносу и запытали до смерти, мать умерла от горя, брат погиб в трудовом лагере, а сестру заставили стать "женщиной для утех", и она покончила с собой. В отличие от фильма Эгояна, Хан Пиль Чху не надо устанавливать личности своих врагов. Они ему хорошо известны, а чтобы не забыть, он вытатуировывает их имена на собственных пальцах».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Роскошь человеческого отмщения».

Быстрый словарик любви (A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe, 2022)

Быстрый словарик любви

  • Режиссер: Николетт Кребиц
  • В ролях: София Ройз, Удо Кир, Милан Хермс
  • Жанр: драма, мелодрама / Франция, Германия / 105 мин.
  • В прокате: с 8 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Анна (Софи Ройз) — шестидесятилетняя актриса, бывшая звезда и бывшая секс-бомба, ныне вышедшая в тираж и овдовевшая. Дело, конечно, не столько в возрасте, сколько в специфической пластике Ройз. Этакая женщина-нож, "бледная мать Германия", если вспомнить строки Брехта, состоящая из острых углов, как телесных, так и психологических. Нетрудно понять обслугу страсбургского отеля, категорически отказывающуюся распечатать окна ее номера: номер-то на пятом этаже, а от такой чего угодно ждать можно. Конфликты с — как дает понять Кребиц — сексистской средой шоу-бизнеса выбили ее из профессиональной обоймы. Теперь ей приходится жить, пусть и в комфорте, но исключительно по милости хозяина квартиры, ее верного друга Мишеля (Удо Кир). И перебиваться случайными заработками: давать, например, уроки сценической речи трудному подростку из приюта.

Адриан (Милан Хермс) — тот самый трудный подросток. Семнадцатилетний вор, злой белокурый и кудрявый мальчишка, Фассбиндеру бы понравился, способный и публично плюнуть в лицо годящейся ему в бабушки любовнице, и подарить ей пару волнистых попугайчиков. Они с Анной знакомы, о чем она не догадывается, еще до их официальной встречи: это Адриан как-то вечером вырвал у нее на улице сумку и убежал».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Фассбиндер со словарем».

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