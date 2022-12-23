Суд оставил под арестом подозреваемую в коррупции экс-замглавы Европарламента

Суд в Бельгии постановил оставить под стражей бывшего заместителя главы Европарламента Еву Кайли, задержанную по делу о коррупции. Срок ее предварительного заключения продлили на месяц, сообщает Reuters. Ее адвокаты не планируют обжаловать это решение.

Госпожу Кайли задержали 9 декабря. Ее и еще нескольких чиновников обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. 13 декабря ее уволили. Она вину не признает. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе образовалось «коррупционное болото».

О скандале — в материале «Ъ» « Катар не простит расследования».

Лаура Кеффер