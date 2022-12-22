Макрон назвал приоритетом предоставление гарантий безопасности Украине, а не России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на сегодня приоритетом является защита Украины, а не гарантии безопасности для России. По его словам, Франция придерживается стратегии абсолютной защиты Украины, при этом выступая за мирное разрешение конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«(Гарантии безопасности для России. — ''Ъ'') это не приоритет, это одна из вещей, которые будут решаться в конце. В приоритете сегодня защита Украины, что мы и делаем с первого дня»,— заявил французский президент в интервью изданию Le Monde.

Эмманюэль Макрон прокомментировал критику предложения о предоставлении гарантий безопасности России. Он обратил внимание на стратегию, согласно которой решением станет «уничтожение одной из сторон». «Но пусть все европейцы и западники, которые дают мне моральные уроки, объяснят тогда, с кем они будут сидеть за столом переговоров. Лично я не хочу, чтобы переговоры вели только китайцы и турки»,— сказал господин Макрон.

3 декабря Эмманюэль Макрон предложил обсудить «архитектуру безопасности» и гарантии для России, которые потребуются после завершения конфликта на Украине. По его словам, России нужны будут гарантии, когда она вернется за стол переговоров. Как сообщало Reuters, против этой позиции выступили несколько стран Евросоюза, в том числе Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.

Подробнее о высказывании господина Макрона — в материале «Ъ» «Высокие уговаривающие стороны».

Лусине Баласян