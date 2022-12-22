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Коммерсантъ FM
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Лукашенко о перемещениях войск: хочешь мира — готовься к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил проверку сил немедленного реагирования напряженностью на границах. Он отметил, что белорусские и российские военные проводят учения «согласно давнему договору», но сейчас они стали масштабнее «в силу сложившейся ситуации».

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России»,— сказал господин Лукашенко на совещании по итогам проверки силового блока. Его слова приведены на сайте главы государства. Президент отметил, что Минск перемещает войска туда, «куда считает нужным», и заверил, что «никакого иного замысла, никакой конспирологии» в этом нет.

Александр Лукашенко утверждает, что европейские соседи готовы к агрессии против Белоруссии. Поэтому силы немедленного реагирования были приведены в готовность. Сейчас операции завершены, и войска вернулись в места постоянной дислокации. Была проведена проверка западного и северо-западного направления.

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 октября провели переговоры в Минске. Они в том числе обсудили создание единого оборонного пространства. В тот же день Минобороны РФ сообщило о проведении российскими военными батальонных тактических учений в Белоруссии.

О встрече президентов в Минске — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Леонид Уварчев

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