Путин поздравил Нетаньяху с победой «Ликуда» и Ханукой

Президент России Владимир Путин и глава израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию на Украине, в Иране и развитие российско-израильских отношений. Владимир Путин также поздравил господина Нетаньяху с победой на выборах, а всех израильтян с Ханукой (еврейский «праздник огней»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (слева) и Биньямин Нетаньяху

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (слева) и Биньямин Нетаньяху

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В пресс-службе российского президента сообщили, что в ходе переговоров обсуждались вопросы международной повестки. Стороны также выразили уверенность в дальнейшем развитии российско-израильских отношений на различных уровнях.

Кнессет (парламент) Израиля сообщил, что Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров заявил о решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия и пресечь попытки Тегерана создать военную базу на северной границе.

Кроме того, господин Нетаньяху и господин Путин обсудили ситуацию на Украине. Глава израильской партии выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта, говорится в сообщении Кнессета.

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