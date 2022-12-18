Начальник Генштаба Великобритании Радакин хочет поддерживать связь с Герасимовым

Начальник Штаба обороны британской армии Тони Радакин выступил за сохранение связей с Россией. Он считает, что нужно сделать контакты с начальником Генштаба РФ более регулярными.

Господин Радакин высказал свое мнение в интервью The Telegraph. Как отмечает газета, адмирал незадолго до ввода Россией войск на Украину посещал Москву. Кроме того, против него не введены санкции.

Господин Радакин рассказал, что договорился с господином Герасимовым поддерживать связь и не «оглашать детали того, что мы обсуждаем». По мнению британского адмирала, российский генерал «хорошо придерживается этой договоренности. «Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?»,— сказал глава Генштаба Великобритании.

Тони Радакин обратил внимание на уважительную реакцию России на смерть Елизаветы II. Президент Владимир Путин направил Карлу III соболезнования. По мнению адмирала, есть «опасность, что вы будете так погружены» в текущую ситуацию, что «будете продолжать преувеличивать». «Нужно анализировать, но не доводить до крайнего анализа и стараться быть сбалансированным»,— добавил господин Радакин.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина. С тех пор в Великобритании сменилось три премьера. Страна остается одним из крупнейших доноров Киева — общая помощь превышает £3 млрд. Действующий глава правительства Риши Сунак, по информации BBC, недавно поручил проверить влияние военной помощи на российско-украинский конфликт.

О поддержке со стороны Лондона — в материале «Ъ» «Пришел по-английски».

Леонид Уварчев