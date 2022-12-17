Рублев обыграл первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Абу-Даби

Два сета матча полуфинала выставочного турнира в Абу-Даби между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Андреем Рублевым завершились со счетом 6:2, 6:1 в пользу российского теннисиста. Игра длилась 59 минут.

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Согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов, Алькарас носит титул первой ракетки мира, лидируя в одиночном разряде. В финале Андрей Рублев сыграет с греком Стефаносом Циципасом — матч пройдет 18 декабря.

С 16 по 29 января в Мельбурне также пройдет турнир Australian Open, в котором примут участие российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Спортсмены были включены в список участников сорвенований без указания страны.

Шамиль Тарпищев об итогах сезона для российских теннисистов — в материале «Ъ» «"Это поколение наших звезд точно не будет последним"».

Андрей Сапожников