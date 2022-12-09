Медведев и Рублев включены в список участников Australian Open без указания страны

Российские и белорусские спортсмены включены в список участников теннисного турнира Australian Open без указания страны. Это следует из списка участников, опубликованном на сайте турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Даниил Медведев (слева) и Андрей Рублев

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В мужскую сетку Australian Open попали российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин. В турнире также примет участие белорусский спортсмен Илья Ивашко.

В женскую сетку Australian Open отобрали россиянок Дарью Касаткину, Веронику Кудерметову, Екатерину Александрову, Людмилу Самсонову, Анастасию Павлюченкову, Анастасию Потапову, Анну Калинскую, Евгению Родину, Анну Блинкову, Камиллу Рахимову, Варвару Грачеву. Из белорусских спортсменок в турнире будут участовать Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Соснович.

Турнир Australian Open — один из четырех турниров Большого шлема. Он пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

Олеся Павленко