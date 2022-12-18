Главные новости недели в Нижегородской области к 18 декабря

Бюджет Нижегородской области утвержден с дефицитом 16,8 млрд руб. Доходы спланированы в размере 253,9 млрд руб., расходы – в размере 270,7 млрд руб. Также принят бюджет Нижнего Новгорода. Ожидается, что в городскую казну поступит 48,6 млрд руб., а расходы составят 50,9 млрд руб.

Статус «детей войны» вводится в Нижегородской области. Граждане, которые его получат, смогут рассчитывать на льготы, ежемесячные и праздничные выплаты. Власти планируют выпустить для детей войны и специальную «Карту Победы», которая позволит бесплатно посещать различные культурные и спортивные мероприятия.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за срыва сроков строительства медпунктов и школ в Нижегородской области. Расследование ведут в отношении подрядчика — ООО «ИСБ». Руководитель компании задержан.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отчитался в исполнении в 2022 году шести нацпроектов. Он рассказал, что финансирование федеральных программ увеличилось в 2,5 раза, до 9,1 млрд руб., и почти все они исполнены на 100%. Депутаты поставили главе наивысшую оценку.

Годовая инфляция в Нижегородской области замедлилась до 11% в ноябре. Продукты подорожали в среднем на 9,5%, непродовольственные товары – на 13,9%, услуги – на 9,2%.

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