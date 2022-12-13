Военное поколение вписали в бюджет

В законодательное собрание Нижегородской области внесен законопроект, устанавливающий специальный статус «детей военного времени» с размером ежемесячных и праздничных выплат для них. На эти цели в 2023 году планируется направить более 477 млн руб. из резервного фонда областного правительства. Нижегородские коммунисты с 2007 года пытались провести через областной парламент закон о «детях войны», но каждый раз встречали сопротивление чиновников и депутатов из «Единой России». Сейчас автором законодательной инициативы стал губернатор Глеб Никитин, и депутаты не сомневаются, что закон будет принят. Если раньше нижегородские депутаты считали, что статус «дети войны» должен устанавливаться на федеральном уровне, то сейчас они поняли, что ждать такого решения от РФ бесполезно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение нижегородского заксобрания проект закона «О сохранении на территории Нижегородской области исторической памяти и увековечения подвига советского народа». Документ вводит новые категории граждан-льготников – «дети военного времени», «дети-сироты военного времени», «несовершеннолетние, принимавшие участие в восстановлении народного хозяйства в период с 1946 года по 1950 год». Для них предложено вводиться специальный нагрудный знак «Дети военного времени».

Также устанавливается перечень льгот и выплат для различных категорий граждан.

Так, ежегодная выплата ко Дню Победы участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим узникам концлагерей составит 10 тыс. руб.

Не имеющим инвалидности участникам войны и бывшим узникам устанавливается ежемесячная выплата в 2 тыс. руб. Единовременные выплаты 5 тыс. руб. на 9 Мая предложены жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя – сколько их проживает в Нижегородской области, в пояснительной записке не указано. Труженикам тыла ежегодная выплата ко Дню Победы составит 2 тыс. руб., а ежемесячная надбавка составит 724 руб.

Дети военного времени кроме признания статуса смогут получать компенсации при оплате жилья и коммунальных услуг, льготные путевки в санатории, пансионаты и центры социальной реабилитации. Также власти планируют выпустить для них специальную «Карту Победы», которая позволит бесплатно посещать различные культурные и спортивные мероприятия. По подсчетам областного правительства, в 2023 году на реализацию нового закона о льготах в целом потребуется более 477,6 млн руб., финансирование планируется осуществить за счет резервного фонда правительства Нижегородской области.

Отдельно в законе прописан запрет на публичную демонстрацию символов нацистской Германии и ее союзников, а также на запрет публичного отождествления целей, решений и действий СССР с решениями и действиями нацистской Германии.

Фракция КПРФ в заксобрании Нижегородской области с 2007 года ежегодно выступала с инициативой признания детей войны. Однако на протяжении 17 лет предложения коммунистов отклонялись. «Когда мы говорили о статусе "дети войны", нам говорят, что он не имеет смысла без финансовой помощи. Когда мы предлагали добавить денежные выплаты, находился любой другой повод, чтобы не принимать нашу инициативу», – отметил председатель фракции Владислав Егоров. По его словам, коммунисты поддержат заимствованную у них инициативу о детях войны и ветеранах. «Несколько месяцев назад фракция КПРФ не смогла убедить депутатов в необходимости многократного увеличения выплат ко Дню Победы ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, блокадникам. В нашей области размеры этих выплат не менялись 10–15 лет. Поэтому у нас не может не вызывать всемерной поддержки и одобрения внесенный сейчас губернатором законопроект»,– отметил Владислав Егоров. Он добавил, что фракция КПРФ подготовила поправку к этому законопроекту, согласно которой все дети военного времени должны получать ежегодную денежную выплату в размере 5 тыс. руб. ко Дню Победы.

Председатель бюджетного комитета Александр Шаронов сообщил, что внесенный губернатором законопроект сильно отличается от всех предыдущих инициатив фракции КПРФ. По его словам, коммунисты ранее предлагали установить статус «дети войны» всем нижегородцам, которые подходят под определенные возрастные рамки. «Сейчас к законопроекту подтянут целый набор мер социальной поддержки. Это будет уже не просто какое-то непонятное звание. Наверное, не все в силу возраста или мест проживания смогут воспользоваться "Картой ветерана", но для них предусмотрен целый пакет других мер поддержки. Кроме того, законопроект предполагает вовлечение ветеранов и тружеников тыла в реальную работу по патриотическому воспитанию молодежи»,– рассказал господин Шаронов. Вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина напомнила, что ранее депутаты считали, что вводить статус «дети войны» и определять для них меры господдержки должен федеральный законодатель:

«Сейчас мы поняли, что ждать такого решения на федеральном уровне бесполезно. Поэтому принимаем такое решение в регионе».

По ее словам, нижегородское правительство прорабатывает с коммерческими компаниями вопрос о предоставлении специальных цен на определенные группы товаров для обладателей «Карты Победы». Законопроект будет рассмотрен на совместном заседании бюджетного и социального комитетов заксобрания 14 декабря. В случае одобрения на следующий день он будет вынесен на рассмотрение областного заксобрания. Впрочем, нижегородские депутаты не сомневаются, что он будет принят и вступит в силу с 1 января 2023 года.

Андрей Репин