Инфляция в Нижегородской области замедлилась до 11% в ноябре

Рост потребительских цен в Нижегородской области в ноябре составил в среднем 11,07% к уровню 2021 года. За месяц инфляция замедлилась на 1,28 процентных пункта, указано на сайте Банка России.

Продукты подорожали в среднем на 9,5%. Заметнее всего выросли цены на чай, кофе и какао (+30,9%) и кондитерские изделия (+24,6%).

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась в среднем на 13,9%. В частности, цены на парфюмерию и косметику в регионе выросли на 34,4%, на чистящие средства — на 33%, электротовары и бытовые приборы — на 21,7%. Услуги подорожали в среднем на 9,2%.

В Приволжском федеральном округе инфляция в ноябре составила 12,02%, в России в целом — 12%. По прогнозу Счетной палаты, по итогам года рост цен в стране составит 12%, в 2023 году — от 5% до 8%.

Елена Ковалева