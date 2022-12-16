Суд продлил заключение экс-президента Перу Кастильо на 18 месяцев

Судебная коллегия Верховного суда Перу постановила заключить бывшего президента страны Педро Кастильо, обвиняемого в органзиации мятежа и злоупотреблении полномочиями, под стражу на 18 месяцев. Об этом сообщает El Tiempo.

Суд признал обоснованным ходатайство генпрокуратуры, которая 14 декабря запросила для господина Кастильо 18 месяцев предварительного заключения в связи с риском побега. Ранее господин Кастильо пытался обратиться в посольстве Мексики в Лиме, чтобы запросить политическое убежище.

По решению суда бывшему премьер-министру Перу Анибалу Торресу, которого подозревают в соучастии в преступлении, запрещено покидать департамент Лима, где он живет.

Педро Кастильо занимал президентский пост с июня 2021 года. 7 декабря 2022 года он был задержан полицией вместе с женой и детьми. Незадолго до этого парламентарии объявили ему импичмент после того, как он анонсировал масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство. Вместо него президентский пост заняла его заместитель Дина Болуарте. По решению местных властей на всей территории Перу введен режим ЧП из-за случаев насилия и вандализма во время протестов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Милена Костерева