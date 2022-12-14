Генпрокуратура Перу запросила 18 месяцев предварительного заключения для экс-президента Кастильо

Генеральный прокурор Перу Уриэль Теран запросил 18 месяцев предварительного заключения в отношении бывшего президента страны Педро Кастильо, сообщает El Comercio. Аналогичный срок прокуратура просит для бывшего премьер-министра Анибала Торреса. Их обвиняют в организации мятежа и злоупотреблении полномочиями.

Господин Кастильо, в соответствии с принятым ранее судом решении, находится под арестом, при этом, сообщает издание, местоположение господина Торреса неизвестно.

El Pais уточняет, что период предварительного заключения Педро Кастильо закончится сегодня, 14 декабря. Таким образом, у суда есть 48 часов, чтобы принять решение в отношении ходатайства прокуратуры.

Педро Кастильо занимал президентский пост с июня 2021 года. 7 декабря он был задержан полицией вместе с женой и детьми. Незадолго до этого парламентарии объявили ему импичмент после того, как он анонсировал масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство. Вместо него президентский пост заняла его заместитель Дина Болуарте.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Милена Костерева