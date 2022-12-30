Как уехать от проблем

Едва ли кто будет спорить с тем, что 2022 год выдался сложным. В первую очередь — в личном и эмоциональном плане. Не в последнюю — в экономическом. Автомобильный рынок РФ рухнул на 60 процентов. А в сфере культуры самое пострадавшие направление — кинопрокат. На этом фоне в 2022 году было немало «автомобильных» кинопремьер, в которых личный транспорт играл ключевую роль. Автомобили были очень разные: новенький родстер Porsche и старый пикап Ford, стильный кабриолет Lincoln Continental 1963 года и уникальный хетчбэк Saab 900 Turbo 1987 года. Общее у них одно: все они помогают героям справиться с непростыми жизненными ситуациями. «Автопилот» выбрал десять лучших автомобильных фильмов, вышедших в российский прокат в уходящем году. А главной кинолентой года, по версии нашего журнала, стал ироничный роуд-муви из Франции «Поехали».

«Поехали»

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У героев этого фильма, так непохожих друг на друга, свои проблемы. Немолодая Луиза страдает от депрессии и одиночества: ребенок вырос и уехал, муж влюбился в лучшую подругу и ушел, да и работа медсестрой в приемном отделении не способствует внутреннему умиротворению. И однажды утром ее внезапно настигает в собственном автомобиле приступ паники, из-за которого она физически не может выйти их машины. Какая бы нужда ни толкала ее ступить на асфальт, сделать этот шаг она не в силах. Поэтому, даже когда ее автомобиль угоняют, она автоматически «угоняется» вместе с ним. И вынуждена ехать на юг Франции вместе с молодым парнем Полем, у которого все что есть — пистолет и желание отомстить за погибшего в ДТП брата. Герои весь фильм делят на двоих солнечно-желтый Volvo 240 Break, ведут ироничные беседы и стараются помочь другому решить его проблемы, задвигая свои собственные на задний план. Этот фильм полон сострадания, теплоты и сопереживания. Всего того, чего нам сегодня так не хватает.

«Лулу и Бриггс»

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Бывший десантник Бриггс, который после травмы головы вынужден «на гражданке» стряпать в закусочной сэндвичи для сопливых хипстеров, мечтает вернуться на службу. Капитан Джонс намекает, что поможет с возвращением в дружные ряды рейнджеров только после того, как Бриггс отвезет служебную собаку по кличке Лулу на похороны Ралли, хозяина пса и сослуживца Бриггса. Лулу уже не та собака, что некогда была надежным товарищем в бою, сегодня ее лучше к людям близко не подпускать. Казавшаяся сначала легкой, поездка вдоль Тихоокеанского побережья с собакой на привязи превращается в адское путешествие, где немало достается и видавшему виды пикапу Ford Bronco, на котором бывшие рейнджеры едут проститься со своим товарищем.

«Линкольн для адвоката»

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Это единственная киноработа в нашем списке, которую в России нельзя посмотреть легально. Сериал, как и одноименный фильм 2011 года, снят по мотивам романов Майкла Коннелли про Микки Холлера, который отличается от других адвокатов в том числе тем, что предпочитает работать в «передвижном офисе», а точнее — в одном из нескольких своих «Линкольнов». Чуть что, Холлер спешит сесть в автомобиль и на вопрос «Куда ты?» отвечает: «Мне лучше думается в машине». А чтобы лучше работалось, ему нужен водитель, которым в первой же серии становится темнокожая девушка Иззи. К слову, название и первого романа Коннелли, и фильма, и этого сериала — «The Lincoln Lawyer", что близко к тексту переводится как «Адвокат на „Линкольне"». Первый сезон сериала основан на книге Коннелли «Свинцовый вердикт», премьера второго сезона ожидается уже в 2023 году, в его основу лег роман под названием «Пятый свидетель».

«Ламборгини: Человек-легенда»

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Герой этого фильма тоже очень любит ездить на автомобилях, но даже лучшими из них он не доволен. Как известно, решение начать выпуск собственных спорткаров пришло Ферруччо Ламборгини после того, как он перечислил в лицо Энцо Феррари все конструктивные недостатки автомобилей Ferrari, которыми промышленник и предприниматель Ламборгини имел удовольствие владеть, и получил в ответ пощечину в виде заявления, что «производитель тракторов не имеет права критиковать автомобили Ferrari». «Ламборгини: Человек-легенда» — фильм-байопик, в который попробовали вместить невместимое: рассказать за полтора часа экранного времени всю жизнь такого неординарного человека, как Ламборгини. Но как минимум основные вехи жизни основателя известного бренда в киноленте отражены.

«Сядь за руль моей машины»

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Похожий на долгую автомобильную поездку фильм «Сядь за руль моей машины» гарантирует всем, кто досмотрит его до конца, что, как и после долгой дороги, после его просмотра можно стать другим человеком. Измениться хочет и главный герой Юсуке Кафуку. Он ставит на театральном фестивале в Хиросиме чеховского «Дядю Ваню» и ездит с репетиций до гостиницы и назад на своем стареньком Saab 900 Turbo, управляет которым специально нанятый для него шофер — девушка Мисаки. Молчаливые поездки под реплики чеховских героев постепенно перерастают в разговоры на личные «больные» темы: невозможность пережить предательство и нескончаемая боль, спрятанная от всех за стеной того самого молчания. И только находясь внутри этой красной машины, изолированные от мира герои находят друг в друге поддержку, чтобы пережить каждому свое прошлое.

«Помнить»

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На красной машине перемещаются и герои южнокорейского фильма «Помнить». Главный герой, восьмидесятилетний старик с болезнью Альцгеймера, собирается убить людей, которых он считает виновными в гибели своей семьи во времена японской оккупации. Для этого он раздобыл новый родстер Porsche, а водителем уговорил стать своего коллегу по ресторану, в котором они оба работают. Уговаривать его долго не пришлось. «Поверить не могу — я за рулем Porsche! Это было в моем списке», — восхищен юный шофер. «Каком?» — уточняет старик. «В списке вещей, которые надо сделать перед смертью». Но восхищение сменяется настороженностью. Юный водитель спрашивает своего престарелого пассажира: «А ты знал, что Porsche помогали нацистам во время Второй мировой войны? Они продавали им военную технику…» На что герой, вышедший на путь мести японским оккупантам, поправляет его: «Это Ford. Генри Форд».

«Форсаж. Китайский дрифт»

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Эта лента не имеет к популярной франшизе никакого отношения. По большому счету, этот фильм и к Китаю особенного отношения не имеет, так как снят он на Тайване, который, как известно, считает себя самостоятельным государством. Не особое отношение фильм имеет и к стритрейсингу, хотя эпизоды с уличными гонками в картине присутствуют. Основная коллизия в том, что гоночная команда, у которой проблемы со спонсорами, сначала берет вторым пилотом гонщицу-девушку, а после того, как она в первой гонке чемпионата получает травмы, приглашает на ее место геймера, который мастерски играет в симулятор гонок. Всем этим недоволен основной пилот, заносчивый и талантливый гонщик, но молодая женщина и киберспортсмен сумеют доказать, что не лыком шиты и тоже способны завоевывать подиумы в Азиатской профессиональной суперлиге.

«Турист»

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Начало сериала «Турист» очень похоже на фильм «Дуэль» 1971 года, на протяжении которого герой на легковушке пытается выжить, преследуемый таинственным бензовозом на дороге посреди калифорнийской пустыни. В «Туристе» погоня проходит посреди пустыни австралийской, сжата она до минут пяти и не заканчивается хеппи-эндом, когда герой на легковушке побеждает зловещий тягач. Она заканчивается амнезией, когда главный герой не помнит ничего, у него нет ни документов, ни денег, ни даже мобильника. Он даже ходит с трудом. Так что приходится ездить — без автомобиля в австралийской провинции долго не протянешь.

«Безумная дорога»

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То, что в Австралии без машины никуда, доказывает и этот фильм. И название, и дизайн его постера однозначно отсылают к фильму «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди и Шарлиз Терон в главных ролях. И даже в трейлере объясняют, о чем кино: «Безумный Макс» встречает «Добро пожаловать в Зомбиленд». А если перевести название нового фильма близко к тексту, то получится «Полынь: Апокалипсис». То есть перед нами сиквел картины 2014 года «Полынь: Дорога мертвых». Если вы его не видели — не беда: их сюжеты связаны весьма условно. Просто в первом фильме показали, как конец света наступил, а во втором — как он продолжается. Австралийская пустошь кишит зомби, зомби — источник энергии, а люди — источник проблем. И чтобы эти проблемы решать, приходится все время куда-то мчаться на автомобилях в стиле «Безумного Макса».

«Слон»

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Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Слон»

Фото: Централ Партнершип

Российский фильм «Слон» тоже отсылает нас к ленте, вышедшей на экраны несколько лет назад, примечательно, что тоже с Томом Харди в главной роли. Речь о камерной картине «Лок», все действие которой происходит в едущем из Бирмингема в Лондон BMW X5. Экзистенциальная драма была достаточно новаторски решена — единственный герой, Айвен Лок, не вылезая из-за руля все время говорит с кем-то по телефону, включив в машине громкую связь, но накал страстей такой, что не оторваться. По тому же принципу снят и «Слон», но коллизия другая: главный герой Сергей спешит к сыну в столичную клинику, где ребенка ждет опасная операция, а по дороге ему нужно решить еще кучу проблем, которые накатывают на героя, как снежный ком.

Анна Килимник