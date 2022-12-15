Мэрия Улан-Батора выделит протестующим дополнительно две утепленные юрты

Протестующим на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе будут предоставлены две утепленные юрты, а также другие необходимые вещи. Об этом сообщили в мэрии Улан-Батора.

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Фото: B. Rentsendorj, Reuters Протестующие в Улан-Баторе

Фото: B. Rentsendorj, Reuters

Митингующие вчера, 14 декабря, потребовали предоставить им десять юрт с утеплением, огнетушители, качественные электропровода, столы и стулья, а также кабельные антенны.

«В столице поэтапно принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, участвующих в акции. Запросы будут решаться в кратчайшие сроки»,— заявили в мэрии. При этом в администрации попросили протестующих соблюдать правила пожарной безопасности.

5 декабря на центральной площади Улан-Батора возле Дворца правительства начались массовые протесты. Причиной беспорядков стала информация о краже угля на $1,7 млрд, который должен был экспортироваться из Монголии в Китай. 6 декабря протесты продолжились.

На фоне протестов правительство Монголии решило рассекретить данные о закупках угля, а на днях Антикоррупционный комитет Монголии заявил о связи экс-президента Халтмаагийна Баттулги с делом о хищении угля.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Мария Федотова