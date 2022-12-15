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Коммерсантъ FM
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Часть приграничного села в Белгородской области осталась без света из-за обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел попало приграничное с Украиной село Старый Хутор Валуйского городского округа. По словам чиновника, никто из местных жителей не пострадал.

Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, из-за чего часть села оказалась обесточена. На место выехали аварийные бригады, сотрудники администрации продолжают подомовой обход территории.

С начала осени обстрелы территории Белгородской области участились. На прошлой неделе снаряд пробил крышу частного дома и хозпостройки в одном из приграничных сел. До этого из-за обстрела без света остался поселок. Также ВСУ обстреливали Белгородский район в течение прошедших выходных.

За время проведения специальной военной операции от обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погибли несколько человек, а повреждения получили сотни зданий и сооружений. Ущерб от обстрелов ранее оценивался в 6 млрд руб. Сейчас власти возводят на территории региона оборонительную засечную черту.

Сергей Толмачев, Воронеж

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