ВСУ обстреливали Белгородский район в течение прошедших выходных

Власти подтвердили факт обстрелов Белгородской области со стороны Украины на минувших выходных 10 и 11 декабря, не раскрывавшийся в эти дни публично.

Глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямого эфира в своих соцсетях в понедельник, 12 декабря, сообщил, что на территории района «за выходные было 40 прилетов». «Прилетело, как всегда, в Журавлевку — 15 раз и в Наумовку — 25. Обошлось без повреждений»

Глава региона Вячеслав Гладков, традиционно сообщающий о большинстве атак на Белгородскую область со стороны Украины в своем telegram-канале, о каких-либо инцидентах в прошедшие выходные не сообщал.

Последний пост в его канале касается того, что 9 декабря в регионе был обстрелян хутор Панков. Пострадавших не было, имелись повреждения одного частного домовладения — снарядом была пробита крыша и хозпостройки.

Сергей Калашников

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