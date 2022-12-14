Росавиация рекомендовала заранее приезжать в аэропорты Москвы из-за снегопада

В Росавиации не зафиксировали крупных сбоев в аэропортах Москвы из-за снегопада. Вместе с тем, в ведомстве посоветовали приезжать в аэропорты заранее. В ночь на 14 декабря в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков. Из-за непогоды сегодня утром в московских аэропортах отменили 45 рейсов.

«Учитывая сложные метеоусловия в столичном регионе, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорты на вылетающие рейсы заблаговременно. Ситуация с выполнением авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации и ее территориальных управлений»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали «Интерфаксу» в метеобюро столицы, с 10 декабря в Москве выпало уже 52 мм осадков — это 90% от месячной нормы. Из-за снегопада пробки в Москве достигли 10 баллов.

Анастасия Ларина