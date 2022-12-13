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Коммерсантъ FM
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Задержанный в Сербии корреспондент «Звезды» отпущен

Корреспондента российского телеканала «Звезда», задержанного сербской полицией в поселке Рашка, отпустили. Канал заявил, что «произошло недопонимание сторон». Другие подробности не приводятся.

О своем задержании корреспондент сам сообщил ранее сегодня, 13 декабря. Что стало причиной, неизвестно, канал направил запрос консульству РФ.

Ситуация на севере Косово обострилась в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север частично признанной республики, в район, населенный сербами. После задержания 10 декабря бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербское население вышло на акции протеста.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Лаура Кеффер

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