Корреспондент «Звезды» задержан сербской полицией на границе с Косово

Полиция Сербии задержала корреспондента «Звезды» в поселке Рашка, недалеко от границы с Косово. Об этом он сам сообщил телеканалу. «Мы выясняем причину задержания и направили все необходимые запросы нашему консульству»,— говорится в сообщении телеканала.

8 декабря от 200 до 300 спецназовцев Косово прибыли в населенный сербами город Косовска-Митровица, расположенный на севере частично признанной республики. Согласно договоренностям, заключенным сторонами в Брюсселе, полиция Косово не имеет права въезжать в населенные сербами районы без разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.

10 декабря этнические сербы возвели баррикады на дороге на севере Косово. Протестующие, как сообщало AFP, были возмущены арестом бывшего полицейского, этнического серба, подозреваемого в причастности к недавним нападениям на косовских сотрудников правопорядка.

Обострение отношений Косово и Сербии началось в июле после решения властей частично признанной республики запретить сербские автомобильные номера. Владельцев авто с такими номерами должны были штрафовать на €150.

После 21 апреля 2023 года власти Косово планировали конфисковывать автомобили с такими регистрационными знаками. В ноябре сторонам удалось договориться при посредничестве ЕС, и в Косово запрет сняли.