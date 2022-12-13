В жилом доме в Элисте произошел взрыв газа

В трехэтажном жилом доме в Элисте произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, в результате взрыва пострадал один человек. Жителей дома эвакуировали.

Ведомство сообщило, что в 8:30 было получено сообщение о запахе гари в доме. Позднее в одной из квартир произошел «хлопок газовоздушной-смеси». Повреждено три оконных проема и межкомнатные двери, несущие стены целы.

В пресс-службе МЧС уточнили ТАСС, что пострадала женщина. Причина взрыва пока не установлена.

В России с начала отопительного сезона случилось уже несколько взрывов газа. Только за декабрь ЧП произошли в Нижневартовске, Азове (Ростовская область), Кантемировке (Воронежская область), Заволжье (Нижегородская область), Ярославле.

Лаура Кеффер