Глава МИД Венгрии: девятый пакет санкций не затронет ядерную энергетику России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в девятом пакете санкций Евросоюза против России не будет ограничений против ядерной энергетики страны. Он также сообщил, что под санкции попадет 141 физлицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Johanna Geron, Reuters Петер Сийярто

Фото: Johanna Geron, Reuters

«В соответствии с текущим положением дел санкционные меры, затрагивающие российский энергосектор, в девятый пакет санкций тоже не попали. А также нам удалось добиться, по текущему состоянию дел, что атомная энергия не будет частью санкционного пакета»,— сказал господин Сийярто журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня, 12 декабря, на заседании глав МИД ЕС в Брюсселе обсуждается девятый пакет санкций против России. По информации СМИ, него войдут ограничения против поставок дронов, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность и заморозка счетов двух российских банков. Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал о разногласиях между странами—членами ЕС по поводу содержания санкционного пакета. По его мнению, заседание 12 декабря будет очень долгим и сложным.

В сентябре Петер Сийярто призывал ЕС дать гарантии того, что санкции против России не затронут сферу российской ядерной энергетики. По его словам, представители ЕС еще до принятия первого пакета санкций обещали, что ограничения не затронут ядерную сферу.

О девятом пакете санкций ЕС — в материале «Ъ FM» «Евросоюз пакует разногласия».

Олеся Павленко